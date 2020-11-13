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Şanlıurfa’da çocuklara robotik kodlama eğitimi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için ’’Geleceğin dili robotik kodlama’’ eğitimi veriliyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, inovatif düşünce ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek, çocukların hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ’’Geleceğin dili robotik kodlama’’ kursu açıyor.

Şanlıurfa’da çocuklara robotik kodlama eğitimi

Şanlıurfa’da çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için ’’Geleceğin dili robotik kodlama’’ eğitimi veriliyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, inovatif düşünce ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek, çocukların hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ’’Geleceğin dili robotik kodlama’’ kursu açıyor. Eğitimden yararlanmak isteyenlerin 30 Kasım 2020 Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

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