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Şanlıurfa'da darbedilen doktor için eylem yapıldı

29.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da darbedilen doktor için eylem yapıldı

Şanlıurfa'da darbedilen doktor için eylem yapıldı

Şanlıurfa'da hasta yakınları tarafından darbedilen doktor Şeyhmus Baraş ve beraberindeki meslektaşları eylem yaptı.

Viranşehir ilçesinde çalıştığı özel bir tıp merkezinde önceki gün saldırıya uğrayan Baraş, Şanlıurfa Tabip Odası'nda gazetecilere, çalıştığı kurumun hastaların SGK sözleşmelerini pasife almasına sinirlenen bir kişinin kendisine hakaret etmesi üzerine gerginlik yaşandığını söyledi.

Yapılan saldırı sonrasında bilincini kaybettiğini anlatan Baraş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 dakika süren saldırı, benim bilincimi kaybetmemle son buldu. Muhtemelen insafa geldiler ve öyle gittiler. Olayın devamında devlet hastanesinde darp raporu aldım ve şahıslardan davacı oldum. Polis ekipleri görüntülerden tespit edilen 3 şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, dün akşam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Ben serbest bırakıldıklarını öğrenince linç girişiminden daha beter bir travma yaşadım. Benim için psikolojik olarak daha kötü oldu."

Baraş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha sonra kendisini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve olayın takipçisi olacağını aktardığını söyledi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tekrar tutuklanmasına karar verildiğini bildiren Baraş, "Sağlıkta şiddet sorununun bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ben artık ne zaman darbedileceğim diye düşünmektense diplomamı yırtıp kafam rahat yaşamaya karar verdim." diye konuştu.

Baraş ve beraberindekiler açıklama sonrası İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaparak, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı.

Şanlıurfa'da darbedilen doktor için eylem yapıldı

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