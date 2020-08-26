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Şanlıurfa’da dart turnuvası düzenledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 26.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen dart turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.Türkiye’nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Tarih senin zafer senin" sloganıyla gençlere yönelik Dart Turnuvası düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen dart turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye’nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, "Tarih senin zafer senin" sloganıyla gençlere yönelik Dart Turnuvası düzenledi. Pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen turnuvanın ilk gününde 26 sporcu yarıştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva tüm vatandaşlara da açık şekilde gerçekleştiriliyor. Yıldız, gençler ve büyükler olmak üzere bayan ve erkek altı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya gençler büyük ilgi gösteriyor.
Dart Şanlıurfa İl Temsilcisi Halil Durmuş, "Turnuvamız gençlere yönelik ama tüm halkımıza açıktır. Yıldız, Gençler ve Büyükler olmak üzere bayan ve erkek altı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya gençler büyük ilgi gösteriyor. Turnuvanın düzenlenmesinde bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve şahsında tüm ekibine, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren ile ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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