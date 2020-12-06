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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.12.2020 16:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ bünyesinde "savaşçı" olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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