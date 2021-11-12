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Şanlıurfa'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

12.11.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Irak ve Suriye'de, silahlı terör örgütü içerisinde 'sözde sorumlu', 'sözde savaşçı' ve 'sözde güvenlik ofisinde' görev alarak faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu 5 şüpheli il merkezi ve Akçakale ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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