Şanlıurfa'da depremde yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların yardımına koşulurken, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar da unutulmadı.

Sokakta kalan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirlenen alanlara köpek ve kedi maması bırakılıyor.

Depremde yaralanan hayvanlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplanıyor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.

Merkezdeki uzman veterinerler tarafından tedavileri tamamlanan hayvanlar burada sıcak yuvalara yerleştiriliyor.

