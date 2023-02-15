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Şanlıurfa'da depremde yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor

15.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yaralanan sahipsiz hayvanlar tedavi ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların yardımına koşulurken, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar da unutulmadı.

Sokakta kalan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirlenen alanlara köpek ve kedi maması bırakılıyor.

Depremde yaralanan hayvanlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplanıyor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi ediliyor.

Merkezdeki uzman veterinerler tarafından tedavileri tamamlanan hayvanlar burada sıcak yuvalara yerleştiriliyor.

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Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tedavi rehabilitasyon merkezi

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