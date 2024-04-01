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  4. Şanlıurfa'da dereyi geçerken suya kapılan çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

Şanlıurfa'da dereyi geçerken suya kapılan çocuğun cesedi 10 gün sonra bulundu

AA AA
01.04.2024 14:05
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 10 gün önce dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde 22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın cesedine, AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucunda düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre ilerisinde ulaşıldı.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dereden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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