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Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

20.01.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet Yıldız (35) idaresindeki 01 BUF 84 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde buzlanma nedeniyle kayarak devrildi.

Sürücü ile minibüste bulunan Cevdet (57) ve Sabri Özdemir (63) ile Hüseyin Pekok (66) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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