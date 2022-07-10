Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

34 DVV 752 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 44. kilometresinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet Ferman Çiftçi, Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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