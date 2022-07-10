YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

10.07.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

34 DVV 752 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 44. kilometresinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet Ferman Çiftçi, Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldıŞanlıurfa'da boğulma vakalarına karşı 4 dilde uyarı levhası asıldı
Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıDenizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Edirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurduEdirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:23
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:30
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Gazını çıkartmaya utandı! Kâbusu yaşadı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

2022 yılının ilk yarısını zirvede kapattılar

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.