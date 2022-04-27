YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

27.04.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Kızılkaya yönetimindeki 63 TH 906 plakalı otomobil, Harran ilçesine bağlı Ünlü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kızılkaya, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kızılkaya'nın, AK Parti Harran İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tamer Kızılkaya'nın babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacakŞanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:28
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:17
Yatsı
20:40
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

Fazla masraf etmeden yedek bir telefonum olsun diyenler için 2500 TL altı akıllı telefon önerileri

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

MasterChef Türkiye müjdesi sonrası flaş iddia!

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.