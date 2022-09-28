Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadir Tören'in (65) kullandığı 63 YL 859 plakalı traktör, Bozova ilçesine bağlı Yaylak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Tören, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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