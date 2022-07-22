Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Müslüm G'nin kullandığı 27 SP 553 plakalı minibüs, Suruç-Birecik kara yolunun Kocaali mevkisinde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Sürücü ile minibüsteki 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.



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