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Şanlıurfa'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı

21.10.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Dijital Gösterim Merkezi açıldı

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılışı yapıldı.

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanında düzenlenen törendeki konuşmasında, merkezin millet-devlet kaynaşmasının güçlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 2020 yılında başlatılan bir hizmet olduğunu hatırlattı.

Erin, merkezin milli, manevi, kültürel ve tarihi değerleri, en iyi dijital teknikler kullanılarak vatandaşların hizmetine sunulmayı amaçladığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını belirterek, herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesini istedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Bir yıl süreyle ziyarete açık olacak merkez, her gün 13.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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