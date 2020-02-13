YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

Şanlıurfa’da ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla 110 personel tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyel kazaların önüne geçmek için belediyeye ait ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla 110 personel tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyel kazaların önüne geçmek için belediyeye ait ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor. Ekipler, yollarda biriken karları temizleyip, ilçe genelinde cadde cadde, sokak sokak tuzlama çalışması yaptı. 110 personel, 2 traktör, 3 pikap, 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve kar kürüme araçları ile hem tuzlama hem de temizleme çalışması yapıldı. Ekipler, çalışmaları dolaysıyla vatandaşlardan da tam not aldı. EEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kar yağışına karşı teyakkuz halindeydik. Ekiplerimizi seferber ettik. İlçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın da dikkati olmalarını istiyoruz” ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
12:44
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Aktekin Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Kızılelma Eczanesi
Merkez
Koç Eczanesi
Merkez
Güldeste Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

Devlet Bahçeli, klasik otomobilini Harran Belediye Başkanı Özyavuz'a hediye etti

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.