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Şanlıurfa'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Depremzedelere yardım etmek isteyenlerin, Siverek Belediyesine başvurmaları üzerine ilçede yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın başlatıldığı haberini alan çok sayıda kişi mont, ayakkabı, battaniye gibi çeşitli yardım malzemelerini Ağaçhan Parkı'nda oluşturulan standa getirdi.

Toplanan yardımlar, Belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.

Kampanyaya destek vermek amacıyla malzeme getiren Hamidiye Mahalle Muhtarı Osman Sultan, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya halkının yanında olduklarını söyledi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Sultan, "Biz Siverek olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla karınca kararınca bir şeyler getirdik. Tüm halkımızı kampanyaya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugün onlara yarın bize düşüncesiyle hareket etmemiz lazım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Siverek Şanlıurfa Yardım

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