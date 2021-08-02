Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Külünce Mahallesi'nde arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Ahmetto el Hasan (30) akıma kapıldı.

Akımın etkisiyle direkten düşen Hasan, ağır yaralandı.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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