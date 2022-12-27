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Şanlıurfa’da engeller ilgiyle aşılıyor

27.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde, engelli bireyler hem üretiyor hem de akranlarıyla birlikte sosyalleşme imkanı buluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde açılan kurslara katılan engelli bireyler, boş vakitlerini değerlendirdikleri kurslarda yaptıkları ürünlerin satışından aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde engelli bireyler geleneksel el sanatları kursuyla sosyal hayata katılım sağlarken, yöreye özgü el sanatlarını da yeniden yorumluyor. Engelleri büyükşehir ile aşan bireyler koordinasyon ve yaşam merkezinde açılan kurslarda çantadan kolyeye tespihten hediyelik eşyaya kadar geri dönüşüm yoluyla birbirinden güzel süs eşyaları yapıyor.

HEM ÜRETİYOR HEM SOSYALLEŞİYORLAR

Zamanlarının büyük bir bölümünü engelsiz yaşam merkezinde geçiren özel bireyler için Şanlıurfa Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde her detay düşünülürken, konforlu bir ortamda kurs imkanı da sunuluyor. Herkese açık olan merkezde engelli bireyler hem üretiyor hem sosyalleşiyor. Merkezde Eğitim ve konferans salonları, mescitler, kütüphane ve okuma salonları, acil müdahale odası, bilgisayar odaları, müzik atölyesi, yağlı boya atölyesi, resim atölyesi, satranç odası, işaret dili ve eğitim alanları ile oyun alanları gibi pek çok donatı yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Uzman öğreticiler eşliğinde çeşitli kurs ve eğitimlerden faydalanan bireyler büyükşehir ile hayata umutla bakıyor.

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