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Şanlıurfa'da engelliler 3 bin yetim ve öksüz çocuğu sevindirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Valiliğin desteğiyle tekstil atölyesi açan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği üyelerince dikilen kıyafetler, ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere bayramlık oldu - Dernek Başkanı Habip Polat: - "Elimizden geldiği kadar çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz"

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da kendileri için açılan tekstil atölyesinde çalışan engelliler, kentteki 3 bin yetim ve öksüz çocuğu, diktikleri bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Valiliğin desteğiyle tekstil atölyesi açan Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği, çoğunluğu üyesi olan engellilerden oluşan 25 kadınla hem sosyal hayata katılıyor hem de ihtiyaç sahipleri ile yetim ve öksüz çocuklar için seferber oluyor.

Engellilerin bu kapsamda diktikleri bayramlık kıyafetler, kentteki yaklaşık 3 bin yetim ve öksüz çocuğa hediye edildi.

Dernek Başkanı Habip Polat, AA muhabirine, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde İHH İnsani Yardım Vakfı ile yapılan protokolle, yaklaşık 20 gün önce yetim ve öksüz çocuklar için kıyafet dikimine başladıklarını söyledi.

Bu sürede yaklaşık 3 bin kıyafet diktiklerini belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi Suriyeli ve Türk, yetim ve öksüz çocuklara elbiselerini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üretimimiz 3 ay daha devam edecek. Yine elbiseleri çocuklarımıza dağıtacağız. İlk amacımız, engelli vatandaşlarımız ve dezavantajlı gruptaki kadınların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak. Ayrıca elimizden geldiği kadar çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz."

- Kursiyerler de mutlu çocuklar da

Kursiyerlerden Hatice Bedel ise dernek bünyesinde açılan kurslar sayesinde meslek sahibi olduklarını belirterek, "Burada bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz kıyafetler sayesinde yetim ve öksüz çocuklarımızın mutlu olması bize ayrı bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Suriyeli Yasin Halep de bayram öncesi verilen kıyafetlerle mutlu olduğunu dile getirerek, katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Ela Muhammed, bayrama mutlu girdiğini belirterek, hediyeyi getirenlere teşekkür etti.

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