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Şanlıurfa’da esnafa ücretsiz maske dağıtımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, pasaj esnafına ücretsiz maske dağıttı.Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan rutin olarak kamu kurum ve kuruluşlarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hem vatandaşlara hem de esnafa maske dağıtımını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, pasaj esnafına ücretsiz maske dağıttı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan rutin olarak kamu kurum ve kuruluşlarda vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hem vatandaşlara hem de esnafa maske dağıtımını sürdürüyor. Zabıta ekipleri pasaj esnafına, sosyal mesafe ve maske takmanın önemi ile ilgili gerekli uyarılarda bulundu. Pasaj esnafı da maske için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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Arslan Eczanesi
Merkez
Ramiz Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Sümeyye Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Munis Eczanesi
Birecik
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