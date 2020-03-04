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Şanlıurfa’da ev yangını

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Devdeşti Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Devdeşti Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyaların birçoğu kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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