YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da ev yangını

Şanlıurfa’da ev yangını

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Devdeşti Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Devdeşti Mahallesinde yaşandı. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyaların birçoğu kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Kırıkkale’de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Bilecik’te şehitler için mevlit okutuldu

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Başkan Bozkurt talepleri yerinde dinliyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bayık Eczanesi
Merkez
Baziki Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Urfa Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.