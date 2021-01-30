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Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimleri

30.01.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi gıda satışı yapan işyerlerinde fırsatçılığa izin vermeyerek, fahiş fiyatla satış yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.Zabıta müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki marketlerde raf raf dolaşarak, fiyat ve gramaj kontrolleri ile etiket denetimi yapıyor.

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi gıda satışı yapan işyerlerinde fırsatçılığa izin vermeyerek, fahiş fiyatla satış yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki marketlerde raf raf dolaşarak, fiyat ve gramaj kontrolleri ile etiket denetimi yapıyor. Fahiş fiyatlarla satış yapılmasına izin vermemek adına zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yapıştırılan etiket fiyatları ile kasa fiyatı kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, yaptığı kontrollerde güncel fiyatların da kaydını alıyor. Yüksek fiyatlarla satışın önüne geçip, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları hedeflenen denetimlerde, etiketi bulunmayan ürünlerden haksız kazançlar elde edilmemesi için de işyeri çalışanları uyarılarak, etiketlerin yapıştırılması sağlanıyor.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaş mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğü ifade edilip, yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli cezai işlemleri yapılacağı belirtildi.

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