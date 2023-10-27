YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü

27.10.2023 08:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 AU 0701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazesi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burhaniye’de Cumhuriyetin 100. Yılında 100 genç koştuBurhaniye’de Cumhuriyetin 100. Yılında 100 genç koştu
Kırşehir’de Filistin’e destek yürüyüşüKırşehir’de Filistin’e destek yürüyüşü
Alanya'da evde çıkan yangın hasara neden olduAlanya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:37
Öğle
12:14
İkindi
15:13
Akşam
17:41
Yatsı
18:56

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Bozkurt eczanesi
Akcakale
Şeyhanli eczanesi
Karakopru
Sebat eczanesi
Haliliye
Huzur eczanesi
Haliliye
Ümit eczanesi
Birecik
Ebrar eczanesi
Harran
Şilan eczanesi
Viransehir
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gökten para yağdırdı! Binlerce kişi topladı

Gökten para yağdırdı! Binlerce kişi topladı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.