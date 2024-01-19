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Şanlıurfa’da feci kaza: Baba ve oğlu öldü

İHA İHA
19.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde patlayan lastiği kontrol etmek için tırdan inen baba ve oğlu, arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da feci kaza: Baba ve oğlu öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi Siverek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cafer Karakuş idaresindeki 06 EHH 987 plakalı tırın sürücüsü ve oğlu Yusuf Eren Karakuş lastiği patladığı için aracından indi. Dorsede yol tarafında parçalanan lastiği kontrol eden baba Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş’a aynı istikamete gitmekte olan, sürücüsü ile plakası belirlenemeyen, otomobil olduğu değerlendirilen bir araç çarptı.

Kazada Cafer Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Yusuf Eren ise olay yerine gide giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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