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Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

11.01.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan kadının saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce evine düzenlenen operasyonda şüpheli Z.T, yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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