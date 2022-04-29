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Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

29.04.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'da, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.A'nın saklandığı yer belirlendi.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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