Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'da serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu.

Suriye uyruklu Abdullah Huriye (31) ile Amir Elhacı (19), Birecik ilçesi kırsalındaki Karşıyaka Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan iki kişi için çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaklaşık bir saat yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Huriye ile Elhacı'nın boğuldukları tespit edildi.

Sudan çıkarılan cesetler, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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