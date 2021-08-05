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Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

05.08.2021 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Siverek ilçesinde de şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın kısa sürede fırtınaya döndüğü ilçede bir marketin dolapları ile ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin kepenkleri zarar görürdü.

Dolapların devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf, kepenklerin çevredeki iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun çaba harcadı.

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