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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

04.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapan, yaptıran ve yer temininde bulunanlara yönelik kent merkezi ile Akçakale ilçesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 bin 60 lira ile bin 220 dolar ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İfadeleri için emniyete götürülen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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