Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 15 kadın sınır dışı edildi

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 15 kadın, sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuş yapan, yaptıran ve yer temininde bulunanlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli kadınların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklu 15 kadın, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da dün düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 kişi, gözaltına alınmıştı.



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