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Şanlıurfa’da gazeteciler unutulmadı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları, kendileri için organize edilen müzikli yemek programında bir araya geldi.21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları kentteki bir otel yönetimi tarafından pandemi kurallarına uygun, canlı müzik eşliğinde yemekte ağırlandı.

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanları, kendileri için organize edilen müzikli yemek programında bir araya geldi.
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları kentteki bir otel yönetimi tarafından pandemi kurallarına uygun, canlı müzik eşliğinde yemekte ağırlandı. Gazetecilere eşik eden Otel Müdürü Ömer Faruk Karınca, otel hakkında bilgiler vererek tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Bizlerin davetini kırmayıp programa icabet eden başta gazeteciler dernek başkanlarımıza ve tüm katılan basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Programda söz alan gazeteciler ise bu özel günde kendilerini unutmayan yönetime teşekkür etti.

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Şanlıurfa Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bal Eczanesi
Haliliye
Demetin Eczanesi
Haliliye
Selim Eczanesi
Haliliye
Gönül Şifa Eczanesi
Eyyubiye
Güzelşehir Eczanesi
Karakopru
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
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