Şanlıurfa’da gençler belediye havuzlarında yüzme öğreniyor

Kent genelinde gençlerin gölet, sulama kanalı gibi yüzmenin tehlikeli olduğu yerlere girmesini önlemek için açık yüzme havuzları ile yüzme kurslarını ücretsiz yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin havuzlarda serinlemesini sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” sözünün kente bir yansıması olan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları özellikle gençlerin serinlemek için ilk adresleri oluyor.

Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarında cankurtaranlar da serinlemek için gelen vatandaşların sağlığı için görev yapıyor. Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna gelen gençler ve çocuklar, ücretsiz yüzme kursunda yüzme öğrendiklerini belirterek kendilerine böyle imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

