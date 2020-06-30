Şanlıurfa’da gençlik kampı kuruluyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kentte ilk olma özelliği taşıyan ve gençlerin önemsendiği Tek Tek Gençlik Kampı proje alanında incelemelerde bulundu. Teknik heyetten bilgiler alan Başkan Canpolat , “Projenin artık son noktasına geldik. En kısa sürede projemizle ihaleye çıkıp gençliğimizin emrine ve hizmetine sunacağız” dedi.

İlçede birçok önemli çalışmaya imza atan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat gençleri de unutmadı. Projeler içinde yer alan ve daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler neticesinde hibe desteğinin de alındığı Tek Tek Gençlik Kampı için geri sayım başladı. Tek Tek Dağları bölgesinde yapılacak olan Gençlik Kampı alanında incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerde Başkan Canpolat’a ilgili belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ve teknik heyet eşlik etti.

Buradaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak gençleri çok önemsediklerini onları için her türlü çalışmadan kaçınmayacaklarını belirterek, “Burada bir merkezimiz var. Bölge buradan faydalanmakta, mesire alanı şeklinde. Bu alanımıza ek Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol gereği ve Bakanımız Murat Kurum’un takdirleri ve hibe yolu ile destekleri ile üzerine bir miktar Haliliye Belediyesi kasasından katkı sağlayarak, burada söz verdiğimiz gibi gençliğe verdiğimiz önemden dolayı gençlerimizin burada kamp niteliğinde hayatlarını daha güzel geçirebileceği bir macera kampı, bir saha kampı açısından teknik heyetteki arkadaşlarımızla burada çizdikleri projeyi inceledik. Projenin artık son noktasına geldik. Heyetimizle birlikte neyin nereye uygulanacağını hep beraber gördük. En kısa sürede projemizle ihaleye çıkıp Şanlıurfa gençliğinin, Haliliye gençliğinin emrine ve hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlik kampı protokolü imzalandı

Öte yandan Tek Tek Gençlik Kampı projesinin yapımı için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan protokolü imzaladı.

