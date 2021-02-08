YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa’da genel sekreter istifa etti

Şanlıurfa’da genel sekreter istifa etti

08.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şanlıurfa’da genel sekreter istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Şanlıurfa Ak Parti İl Başkan adayı olmasından dolayı genel sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı.Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Adayı olarak açıklanması nedeniyle ailevi yakınlığını gerekçe göstererek Genel Sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Şanlıurfa Ak Parti İl Başkan adayı olmasından dolayı genel sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı.
Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Adayı olarak açıklanması nedeniyle ailevi yakınlığını gerekçe göstererek Genel Sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı’nın ayrılma kararını resmi soyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“Şehrimiz için Belediyemizde görev alan Genel Sekreterimiz Mahmut Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı adayımıza olan ailevi yakınlığından dolayı görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı da görevden affını istediğini şu ifadelerle duyurdu, ”Ak davamızın kutlu yolculuğunda 2023 vizyonu ve yepyeni bir aşkla ve heyecanla yapılacak il kongresinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Başkanlığı görevinin kardeşim Abdurrahman Kırıkçı’ya tevdi edilmesi nedeniyle sosyolojik dengeler adına feragatin bize düştüğü mülahazasıyla 22 aydır yürüttüğüm Genel Sekreterlik görevinden affımı istedim. Bu göreve atanmama vesile olan ve şu ana kadar omuz omuza çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepsinden ayrı ayrı helallik diliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:44
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:20

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Esin Eczanesi
Haliliye
Günay Eczanesi
Haliliye
Kaya Eczanesi
Haliliye
Fethiye Eczanesi
Eyyubiye
Ataşehir Eczanesi
Karakopru
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Hafta sonu sokak hayvanları unutulmadı

Hafta sonu sokak hayvanları unutulmadı

Orman temalı oyun grupları kuruldu

Orman temalı oyun grupları kuruldu

Şanlıurfa'da 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 65 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Haliliye’de yeşil seferberliği

Haliliye’de yeşil seferberliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.