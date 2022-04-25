YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi

25.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Büyükler Epe Federasyon Kupası sona erdi.

Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda erkekler ve kadınlar kategorisinde Adıyaman, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 14 ilden 66 eskrimci, iki gün süren etkinlikte federasyon kupasını kazanmak için ter döktü.

Karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular kupalarını, Şanlıurfa Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nesih Çiftçi ve Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber'in elinden aldı.

Müsabakalarda dereceye giren isimler şöyle:

- Kadınlar

1- Gökçe Günaç (TED Spor Kulübü)

2- Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim Spor Kulübü)

3- Damlanur Sönmüş (Alanya Spor Kulübü)

- Erkekler

1- Halis Efe Elibol (Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü)

2- Ömer Kaan Öztunç (Mersin Eskrim Spor Kulübü)

3- Cengizhan Öner (Alanya Spor Kulübü)

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacakŞanlıurfa'da Ramazan Bayramı'nda turist hareketliliği yaşanacak
Trabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılamaTrabzonspor'a havaalanında coşkulu karşılama
Tuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandıTuzla'daki trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:31
Öğle
12:28
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:37
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Kızını öldürdüğünü iddia etti! Pompalı tüfekle peşine düştü

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.