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Şanlıurfa’da gıda denetimleri ihmali kabul etmiyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 09.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Korona virüs normalleşme sürecinde, kontrollü olarak yeniden faaliyete giren Şanlıurfa’daki konuk evi, lokanta, restaurant ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin denetimi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol ekipleri tarafından periyodik olarak yapılmaya devam ediyor.Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbir kararlarını yerinde tespit ve denetimler gerçekleştiren gıda denetim ve kontrol ekipleri, işletmelerde giriş çıkışta el dezenfektanı kullanımı, sosyal mesafe önlemleri, maske ve koruyucu malzeme kullanımı, masalarda el antiseptiği ve kolonya bulundurma, ortak malzemelerin her kulanım sonrası dezenfeksiyonu gibi birçok hususu mercek altına alıyor.

Korona virüs normalleşme sürecinde, kontrollü olarak yeniden faaliyete giren Şanlıurfa’daki konuk evi, lokanta, restaurant ve alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin denetimi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol ekipleri tarafından periyodik olarak yapılmaya devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınan tedbir kararlarını yerinde tespit ve denetimler gerçekleştiren gıda denetim ve kontrol ekipleri, işletmelerde giriş çıkışta el dezenfektanı kullanımı, sosyal mesafe önlemleri, maske ve koruyucu malzeme kullanımı, masalarda el antiseptiği ve kolonya bulundurma, ortak malzemelerin her kulanım sonrası dezenfeksiyonu gibi birçok hususu mercek altına alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı öncülüğünde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, kuralları ihlal eden bazı işletmelere para cezası uygulanırken, tüm işletmelere bilgilendirici broşür ve afişler verilerek tedbirlerin önemi anlatıldı.
Kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, toplu tüketim yerlerindeki tedbir ve kurallara en üst seviyede riayet edilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

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