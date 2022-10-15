YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

15.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da "Göbeklitepe-1" denetiminde 26 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 659 polisin katılımıyla 41 nokta, kafe ve parklarda "Göbeklitepe-1" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi.

Denetimlerde 26 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan 5 kişiye de işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandıŞanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdiAFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa denetim uygulama

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:11
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.