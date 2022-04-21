Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı

Şanlıurfa'da bir tırda gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce kent merkezinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.
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