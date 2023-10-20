YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı

20.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" kapsamında 33 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 99 ekip, 345 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir-6 Uygulaması" yapıldı.

Farklı suçlardan aranan 33 şüpheli yakalanırken denetlenen 51 iş yerinden 8'ine idari işlem yapıldı.

Sorgulaması yapılan 1091 araçtan 81’inin sürücüsüne toplam 211 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 2 çalıntı motosiklet, 6 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 84 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin bahçesinden pompalı tüfekle etrafa ateş açtılarEvin bahçesinden pompalı tüfekle etrafa ateş açtılar
14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı14 aracı ezen kamyon sürücüsü böyle yakalandı
Bahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandıBahçelievler’de polisin "dur" ihtarına uymayan araç kaçtı, kovalamacada iki polis yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa denetim uygulama

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ekim Cuma

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:15
İkindi
15:20
Akşam
17:50
Yatsı
19:05

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Cuma

Tosun eczanesi
Suruc
Sürücü eczanesi
Halfeti
Mehmet akif ersoy eczanesi
Haliliye
Florya eczanesi
Karakopru
Şifa eczanesi
Hilvan
Hedef eczanesi
Siverek
Yükseller eczanesi
Eyyubiye
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

"Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı! Tekme, tokat, yumruk...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.