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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

09.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Zülküf Atay (42) yönetimindeki 64 LR 175 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Kahta kara yolunun 40. kilometresi Nisibbi Köprüsü girişinde Mustafa Yılmaz (54) kontrolündeki 02 ABS 199 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Müzeyyen Yılmaz (49), Sema Nur Yılmaz (18), Hira Nur Yılmaz (16), Şenol Duru (28), Tezcan Budak (46), Muhammed Sadık Budak (14), Mustafa Akburak (40), Ahmet Budak (12) ve Tekin Polat (52) yaralandı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek ile Kahta devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza anı ise köprünün güvenlik kamerasına yansıdı.

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