Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Utuş (49) idaresindeki 59 KS 638 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde, yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Bedriye Utuş (66) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz