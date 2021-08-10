YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

10.08.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Utuş (49) idaresindeki 59 KS 638 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde, yol kenarındaki direğe çarparak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Bedriye Utuş (66) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
PARTNERRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşımRahmetli kardeşine verdiği sözü tutan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kaybolduŞanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren 3 kardeşten biri hayatını kaybetti, 2'si kayboldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:30
Öğle
12:35
İkindi
16:22
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Fırat Eczanesi
Haliliye
Karadağ Eczanesi
Haliliye
Umut Ateş Eczanesi
Haliliye
Milli Eczanesi
Eyyubiye
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.