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Şanlıurfa’da hafta sonu etkinlikleri devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeye uygun hafta sonu düzenlediği açık hava etkinlikleri devam ediyor.Etkinlikler kapsamında Şanlıurfalılar bu hafta yine iki ayrı etkinliğe ve ünlü isme ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa’da hafta sonu etkinlikleri devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeye uygun hafta sonu düzenlediği açık hava etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Şanlıurfalılar bu hafta yine iki ayrı etkinliğe ve ünlü isme ev sahipliği yapacak. 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Şanlıurfa Müzesi önünde ’Açık Hava Otomobil Konseri’ ile Selçuk Balcı, yeni normal standartlarına uygun şekilde Şanlıurfalılarla buluşuyor. 4 Ekim 2020 Pazar akşamı saat 20.00’da ise yine aynı mekanda Serdar Tuncer ile ’Derdimiz Aşk’ şiir dinletisi gecesi düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde hareket eden vizyonlu ve genç ekip, hafta içi ve özellikle hafta sonları düzenledikleri etkinliklerde Şanlıurfalıları, edebiyat, şiir, sinema ve sportif faaliyetlerde buluşturuyor.
Birbirinden güzel etkinliklere aileleriyle birlikte katılan Şanlıurfalılar, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa’da hafta sonu etkinlikleri devam ediyor

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Karakopru
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