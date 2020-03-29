Şanlıurfa’da hafta sonu gıda ve hijyen denetimi

Şanlıurfa genelinde 13 ilçede oluşturulan gıda ve hijyen denetimi ekipleri, faaliyetleri devam eden fırınlar, gıda imalat tesisleri, bakkal, manav ve market gibi satış yerlerini ziyaret ederek virüs salgınına karşı hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetleri icra ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Zabıta Müdürlüklerinden personellerin görevlendirildiği ekipler, vatandaşların yoğun şekilde girip çıktığı satış noktalarını ziyaret ederek alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor. İşletmelerde gıda denetimleri de yapan ekipler, işyeri sahipleri ile çalışanlarını tedbirler konusunda bilinçlendiriyor.

