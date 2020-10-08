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Şanlıurfa’da haftasonu dolu dolu yaşanıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeye uygun düzenlediği açık hava etkinlikleriyle vatandaşların hafta sonunu dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde hareket eden vizyonlu ve genç ekip, her hafta sonları düzenledikleri etkinlikler ile Şanlıurfalıları edebiyat, şiir, sinema ve sportif faaliyetlerde buluşturuyor.

Şanlıurfa’da haftasonu dolu dolu yaşanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeye uygun düzenlediği açık hava etkinlikleriyle vatandaşların hafta sonunu dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde hareket eden vizyonlu ve genç ekip, her hafta sonları düzenledikleri etkinlikler ile Şanlıurfalıları edebiyat, şiir, sinema ve sportif faaliyetlerde buluşturuyor. Etkinliklere vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor.
Etkinliklerin adresi Şanlıurfa Müzesi
9 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Şanlıurfa Müzesi önünde ’Açık Hava Otomobil Konseri’ ile Kolpa Grubu yeni normal standartlarına uygun şekilde Şanlıurfalılarla buluşuyor. 10 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’da ’Şanlıurfa Edebiyat Günleri’ etkinliği kapsamında aynı mekanda Dursun Ali Erzincanlı ’Gönül Sohbetleri Gecesi’ düzenlenecek. 11 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’da ise ’Arabada Açık Hava Sinema Etkinliği’nde ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ nostalji sinema filmi Şanlıurfalılara izlettirilecek.
Yeni normalleşmeye uygun düzenlenecek olan etkinliğe katılmak isteyenlerin belediyenin internet adresinden rezervasyon yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:17
İkindi
15:32
Akşam
18:05
Yatsı
19:20

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Haliliye
Çetinkaya Eczanesi
Haliliye
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Eyyubiye
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Karakopru
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
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