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Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

16.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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