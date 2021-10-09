YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

09.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Şanlıurfa'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Eyyubiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden hakkında hapis cezası bulunan M.D'nin bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.D'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilirUzmanlar grip konusunda uyardı: 50 yılın en kötüsü olabilir
Şanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldüŞanlıurfa'da tartıştığı kiracısı tarafından vurulan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:20
Öğle
12:17
İkindi
15:31
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Haliliye Eczanesi
Haliliye
Mirbey Eczanesi
Haliliye
Saatçi Eczanesi
Haliliye
Şeyhanlılar Eczanesi
Eyyubiye
Mertcan Eczanesi
Karakopru
Polat Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.