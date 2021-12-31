Şanlıurfa'da hamile eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 aylık hamile eşini darbettiği ileri sürülen koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvanat Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ş. (30), polis merkezini arayarak eşi S.Ş'nin kendisini darbettiğini öne sürdü.

Polis eşliğinde 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine götürülen Ş.Ş'nin 2 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrolünde hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Ş.Ş'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.Ş. gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında S.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.



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