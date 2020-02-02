YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı

Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da hasarlı minarenin yıkımına başlandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki minarenin yıkımına başlandı.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camisi'nin minaresinde kayma meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan yetkililer, minarenin ağır hasarlı olduğunu tespit etti.

Belediye tarafından caminin çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin ardından, 45 metrelik minarenin yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cami Deprem Minare Yıkım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Ağrı’da belediye ekipleri kar mesaisini sürdürüyor

Balık adam, deniz kazasında öldü

Balık adam, deniz kazasında öldü

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

Çanakkale’de sosyal konutlar ’riskli alan’ ilan edildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:43
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

İlginizi Çekebilir

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Viranşehir’de iletişim seminerleri başladı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı

Viranşehir De Böylesi Özel Okullarda Yok

Viranşehir De Böylesi Özel Okullarda Yok

Çeyrek Asırlık Kokucu

Çeyrek Asırlık Kokucu

Eyyubiye Abdulvahap Şeker, İbrahim Şeker Talebe Yurdu Açıldı

Eyyubiye Abdulvahap Şeker, İbrahim Şeker Talebe Yurdu Açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.