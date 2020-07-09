Şanlıurfa’da haşeratla mücadele sürüyor

Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadele devam ediyor.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde haşeratla mücadele çalışmalarını düzenli olarak devam ettiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkileyen ve sağlığını tehdit eden haşerelerin oluşmasını engellemek adına çalışmalarına devam ediyor. 106 personel ve 43 ilaçlama aracı ile her gün belirlediği güzergahları ilaçlayan belediye ekipleri vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Aynı şekilde lavraların oluştuğu alanlarda da çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, dere yatakları, rögarlar, fosseptik çukurlar, yağmur suyu kanalları ve atık depolama alanlarında da düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

