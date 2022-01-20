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Şanlıurfa'da hava ulaşımına kar engeli

20.01.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAP Havalimanı civarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara ve İstanbul seferleri iptal edildi

Şanlıurfa'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Kentte etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un karşılıklı olarak gün içerisinde yapılması planlanan İstanbul ve Ankara seferleri, GAP Havaalanı civarındaki olumsuz hava koşulları ile pistte oluşan kar nedeniyle iptal edildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların da hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

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